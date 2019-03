Zu schnell am nassen Schindberg unterwegs

Zu nass für das gefahrene Tempo war Sonntagmittag die Fahrbahn am Schindberg. Gegen 13 Uhr war dort ein 64-jähriger Mann mit seinem Auto auf der B 287 in Fahrtrichtung Schweinfurt unterwegs, meldete die Polizei. In einer Rechtskurve am Schindberg verlor der Mann die Kontrolle über seinen Ford und kam dabei nach rechts von der regennassen Fahrbahn ab. Dabei wurden sowohl die Fahrstreifenbegrenzung als auch das Fahrzeug leicht beschädigt. Die Gesamtschadenshöhe beträgt circa 1000 Euro. Da die Fahrbahn durch das herausgewirbelte Erdreich verschmutzt war, wurde die FFW Münnerstadt zur Reinigung der Straße verständigt. Ursächlich für den Unfall dürfte die den Witterungsverhältnissen nicht angepasste Geschwindigkeit sein. pol