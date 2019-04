Zu Ostern sind die Museumspforten auf dem Schloss geöffnet

In den Museen Schloss Aschach legt der Osterhase einen Stopp ein: Alle Kinder und Erwachsenen können am Ferienprogramm am Mittwoch, 17. April, und an der Familienführung mit Ostereiersuche im Schlosspark am Ostermontag, 22. April, teilnehmen.

Am Mittwoch, 17. April, dreht sich von 10 bis 12 Uhr alles um das Thema "Vom Ei zum Hasen - Ostern von A bis Z mit Eierfärben". Die Kinder treffen bei einem Rundgang durch das Volkskundemuseum auf den Palmesel, den Osterstorch und jede Menge Ostereiergeschichten. Nach der Führung geht es in die Schlossmühle zum Eierfärben nach alter Technik. Eine Anmeldung unter Tel.: 09708/ 704 188 20 oder per E-Mail ( schloss.aschach@bezirk-unterfranken.de ) ist erforderlich. Dort gibt es auch weitere Informationen zu den Kosten.

Am Ostermontag, 22. April, findet um 15.15 Uhr eine Familienführung mit Ostereiersuche im Schlosspark statt. Die großen und kleinen Besucher erfahren Interessantes über die Rhöner Ostertraditionen.

So geht es beispielsweise an diesem Tag um das weiße Geschenkebündel, das der Patenonkel am Ostermontag mancherorts noch heute seinem Patenkind überreicht. Auch die Frage, welche Tiere - außer dem Hasen - die Ostereier bringen, wird bei dieser Führung beantwortet. Zum Abschluss dürfen die Kinder im Schlosspark auf Ostereiersuche gehen. Für die Teilnahme an der Führung ist lediglich der Museumseintritt zu entrichten. Treffpunkt ist die Museumskasse. red