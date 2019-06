Eine 30-jährige Passat-Fahrerin war a m Dienstag gegen 11 Uhr in der Friedrich-Eberth-Straße in Richtung Michelau unterwegs. Hierbei bremste sie verkehrsbedingt ab, so dass der hinter ihr fahrende Explorer-Fahrer wegen eines ungenügenden Sicherheitsabstandes auffuhr. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 1000 Euro.