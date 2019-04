Elfershausen vor 20 Stunden

Zu lauter Auspuff an einem Motorrad

Polizeibeamten ist am Samstag gegen 11.15 Uhr ein Motorrad in der August- Ullrich-Straße aufgefallen. Bei der Kontrolle fiel auf, dass an der Maschine die Auspuffanlage verändert worden war. Der dB-Ki...