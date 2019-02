Zu jung für Alkohol und Zigaretten

Bei der Kontrolle einer Gruppe Jugendlicher und Heranwachsender durch eine Polizeistreife am Samstag gegen 23 Uhr in der Mainau hinter einem Elektronikmarkt stellte sich heraus, dass die Gruppe, bestehend aus zwei Erwachsenen, einer 16-Jährigen und zwei 17-Jährigen Alkohol, nämlich Wodka und Cola trank. Bei dem 16-jährigen Mädchen wurden zudem Zigaretten gefunden. Die Erwachsenen wurden belehrt bezüglich der Weitergabe von Branntwein an Jugendliche, und der Gruppe wurde ein Platzverweis erteilt. Anzeigen nach der Stadtsatzung werden folgen.