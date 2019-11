Zu Hause sind "Dreier" das Ziel

Noch kein Freuen auf die Winterpause, die Fußballer in der Kreisklasse Bamberg, Gruppe 1, sind noch alle aktiv. Der souveräne Spitzenreiter FC Baunach will sich am Sonntag (14 Uhr) auch vom VfL Mürsbach (9.) nicht aufhalten lassen. Einen Heimsieg hat sich auch der FC Rentweinsdorf (6.) am Sonntag (14 Uhr) gegen den SV Zückhut (15.) vorgenommen. Nicht leicht wird es am Sonntag (14 Uhr) die SG ASV Reckendorf/SV RW Gerach (13.) gegen den FC Wacker Bamberg (2.) haben. FC Baunach - VfL Mürsbach Der Tabellenführer FC Baunach ist wieder einmal Favorit. Die Mannen um Spielertrainer Meyer führen bereits mit neun Punkten Vorsprung die Tabelle an und haben auch im Heimspiel gegen den VfL Mürsbach (9.), der jedoch keinesfalls zu unterschätzen ist, drei Punkte in der Kalkulation. FC Rentweinsdorf - SV Zückshut

Dem FC Rentweinsdorf, der gut mitmischt und Tabellensechster ist, traut man nach dem 5:4-Auswärtserfolg zuletzt in Mürsbach auch gegen den SV Zückshut einen weiteren "Dreier". Es ist jedoch mit heftiger Gegenwehr der abstiegsbedrohten Gäste zu rechnen. SG Reckendorf/Gerach - FC Wacker Bamberg

Launenhaft waren die Vorstellungen der SG ASV Reckendorf/SV RW Gerach in ihren 18 Partien bisher. Sie kam zwar gut in die Saison, doch in den letzten Begegnungen mangelte es der SG an Konstanz. Sie spielte nur noch wenige Punkte herein und steht nun voll im Abstiegskampf. Zuletzt war beim 1:1 beim Fünften in Viereth eine Leistungssteigerung zu erkennen, an die es am Sonntag gegen den Tabellenvierten Wacker Bamberg anzuknüpfen gilt. Da die Gäste das Rennen um Platz 2 nicht aufgegeben haben, könnte es zu einem offenen Schlagabtausch kommen. di