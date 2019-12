Zu Hause mit 5:7 verloren

Zum Jahresausklang haben die Dartspieler des DC Gipsy Ebern V (9.) in der Bezirksklasse A gegen den DC Torpedo Erlangen II (6.) mit 5:7 verloren. Danach sah es nach vier Einzeln und zwei Doppeln nicht aus. Da lagen die Eberner noch mit 4:2 vorn, sie konnten jedoch ihre Führung nicht behaupten. Nur noch das Schlussdoppel ging an den DC Gipsy V, doch hatten zu diesem Zeitpunkt die Erlanger mit ihrer 7:4-Führung bereits die Begegnung unter Dach und Fach gebracht. Starke Vorstellungen bot das Gipsy-Team in den vier Doppeln, von denen sie drei durch Robert Fleischer/Sebastian Markert (2) und Harald Pfuhlmann/Kathleen Diller für sich entschieden, während die beiden Einzelpunkte auf das Konto von Harald Pfuhlmann und Robert Fleischer gingen. Bestleistungen gab es an diesem Tag auf beiden Seiten keine. Nun kehrt eine kurze Pause bis zum Samstag, 11. Januar, ein, ehe drei Eberner Gipsy-Mannschaften wieder starten. di