"Zu Gast in der Heimat" für Kurzurlaub

Das Hotelentdecker-Wochenende geht im nächsten Jahr in die sechste Runde und hält spannende Entdeckertouren und kulinarische Genüsse für die Gäste bereit. Ein Kurzurlaub ganz ohne lange Anfahrtswege, direkt vor der eigenen Haustür, ein Wohlfühlwochenende mit Blicken hinter die Kulissen, die eigene Heimat einmal aus der Perspektive eines Gastes erleben und das zu unschlagbaren Konditionen - das alles bietet das Hotelentdecker-Wochenende Coburg.Rennsteig 2020 seinen Teilnehmern.

Die Coburg Stadt und Land aktiv GmbH organisiert das Event in Partnerschaft mit der Tourismusregion Coburg.Rennsteig und örtlicher Hotellerie bereits zum sechsten Mal. "Auch diesmal dürfen die bekannten Höhepunkte nicht fehlen", betonen Linda Zeller und Holger Pötsch, die die Umsetzung der Aktion betreuen. "Viele Hotels bieten nächstes Jahr wieder die Möglichkeit, eine zusätzliche Übernachtung von Freitag auf Samstag zu buchen und damit ein komplettes Wohlfühlwochenende zu verbringen."

An den Wochenenden 18./19. Januar und 20./21. Juni 2020 können Einheimische aus Stadt und Landkreis Coburg, dem Rodachtal, aus Sonneberg und der Rennsteig-Region in die Rolle eines Urlaubers schlüpfen.

Das gesamte Angebot und weitere Infos zum "Hotelentdecker-Wochenende Coburg.Rennsteig 2020" gibt es auf www.zu-gast-in-der-heimat.de, per Telefon 09561/514 9146 oder per E-Mail an mail@region-coburg.de. Buchungen sind ab Montag, 25. November, 12 Uhr, möglich. red