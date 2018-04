Zu Gast beim Letzten

Am Samstag um 16 Uhr tritt der Post-SV Bamberg in seinem vorletzten Punktspiel in der Tischtennis-Oberfrankenliga beim Tabellenletzten TTC Neunkirchen am Brand an. Die Hinrundenbegegnung ging deutlich mit 9:2 an die Bamberger. Allerdings endeten einige Matches erst im Entscheidungssatz zugunsten des Post-SV. Dennoch sollte ein Auswärtserfolg machbar sein. Der Post-SV Bamberg spielt voraussichtlich mit Lorek, Schäfer, Raum, Mehl, Rädlein und Fredrich. fz