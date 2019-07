Zu Gast bei Freunden

Drei Konzerte in vier Tagen und ein Treffen mit vielen Bekannten in Eisenstadt und Umgebung, das alles stand im Mittelpunkt der kleinen Konzertreise des Bad Kissinger Blechbläserensemble nach Eisenstadt, der Partnerstadt Bad Kissingens im österreichischen Burgenland.

Nach einer Begrüßung im Rathaus ging es gleich zu einem Konzert auf den Marktplatz im Rahmen der Veranstaltungsreihe "Music in the City". Dann stand ein musikalischer und kulinarischer Dämmerschoppen bei einer Ausflugsfahrt auf dem Neusiedlersee auf dem Programm. "Die Winzerkirtage am Sonntagfrüh in Kleinhöflein mit einem Frühschoppenkonzert beenden zu dürfen, das war etwas Besonderes für uns", so Hans-Jörg Rustler, der organisatorische Leiter des Ensembles. "Die Überlegungen für ein baldiges Wiedersehen sind bereits im Gange. Wir freuen uns alle schon sehr darauf!" red