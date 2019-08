Zu Fuß von Polen nach Burkersdorf in 29 Tagen

Rund 850 Kilometer wanderte der 33-jährige Michael Geck von der Grafschaft Glatz in Polen zu seinem Elternhaus nach Burkersdorf. Trotz der langen Wegstrecke hatte der mittlerweile in Nürnberg wohnende Hardware-Elektronik-Entwickler die Gelegenheit, Land und Leute kennenzulernen und die schönen Landschaften der Natur zu bewundern. Der Fußmarsch dauerte 29 Tage. Im Schnitt schaffte er 30 Kilometer täglich. Gestartet war Michael Geck mit dem Einstieg auf den Fernwanderweg zwischen Eisenach und Budapest in Glatz/Polen. Die weitere Route ging durch das Eulengebirge, die Böhmische sowie Sächsische Schweiz und das Erzgebirge bis kurz vor Plauen. Von dort ging es nach Blankenstein, durch das Höllental sowie Naila und schließlich über die Radspitze zur Grün bei Weißenbrunn. Der Abschluss war dann Burkersdorf. Übernachtet hat der begeisterte Wanderer meist in Unterständen am Wegesrand oder im Zelt. Zwischendurch gönnte er sich eine Pension, um zu duschen. Im Januar will Geck in Neuseeland eine noch längere Strecke bewältigen. dw