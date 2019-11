Zu Fuß Verfolgungsjagd mit der Polizei

Am Samstagmorgen kam es in der Alten Kissinger Straße zu einer Sachbeschädigung. Ein 26-jähriger Mann trat aus unbekanntem Grund gegen die Beifahrertüre eines wartenden Taxis. Anschließend flüchtete er vom Tatort. Die Polizei fand ihn später auf dem Gelände eines Autohauses. Er versuchte erneut zu flüchten, als er die Streife bemerkte. Nach einer längeren Verfolgung zu Fuß, unter anderem über einen Zaun hinweg, holten die Beamten den Tatverdächtigen ein und nahmen ihn fest. Der Alkotest ergab einen Atemalkoholwert von 1,3 Promille. Am Taxi entstand ein Schaden in Höhe von 1000 Euro. Den jungen Mann erwartet eine Anzeige wegen Sachbeschädigung. pol