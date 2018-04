Zu Fuß nach Schloss Burgk

Der Obst - und Gartenbauverein Neufang lädt am heutigen Samstag, 21. April, wieder zu seiner Frühjahrswanderung ein. Mit dem Pkw geht es über Nordhalben und Lobenstein nach Remptendorf an die Saale. Zu Fuß wird nach Schloss Burgk gewandert und dort der Saaleturm besichtigt, und über den Koberfelsen abwärts geht es zum Parkplatz zurück. Die Länge beträgt circa zehn Kilometer - zum Schluss ist noch eine Einkehr geplant. Treffpunkt ist am Kirchplatz in Neufang um 12.15 Uhr. Gäste sind willkommen. red