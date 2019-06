Zu Fuß in die Basilika

Die Pfarrei St. Martin veranstaltet am Samstag, 29., und Sonntag, 30. Juni, eine Fußwallfahrt nach Gößweinstein. Treffpunkt ist am Samstag um 5 Uhr an der Pfarrkirche St. Martin, von wo aus sich die Wallfahrer in Bewegung setzen. Nach der Ankunft wird in Gößweinstein ein Kreuzweg begangen. Am Sonntag wird um 5.15 Uhr in Gößweinstein das Wallfahrtsamt gefeiert und danach der Rückweg nach Forchheim angetreten. Nähere Auskünfte gibt es beim Wallfahrtsführer Michael Klaus unter Telefon 09191/2902. red