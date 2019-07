Hoher Sachschaden entstand bei einem Auffahrunfall am Dienstagnachmittag in der baustellenbedingt verkürzten Einfahrt zur Autobahn A 70 in Scheßlitz, Fahrtrichtung Bayreuth. Ein am Vorfahrtsschild haltender Autofahrer fuhr kurz an, musste jedoch verkehrsbedingt noch einmal abbremsen. Dies bemerkte ein hinter ihm anfahrende r Autofahrer zu spät und fuhr auf. Der Gesamtschaden beläuft sich auf 5000 Euro. pol