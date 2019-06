Zu Sturz brachte ein 28-jähriger Sprinter-Fahrer eine 59-jährige Fahrradfahrerin. Am Montagnachmittag um 14.30 Uhr überholte der 28-Jährige in der Neuenseer Straße die Radlerin und scherte zu früh wieder ein, so dass die Frau stürzte. Sie wurde leicht verletzt ins Klinikum gebracht, der Sachschaden liegt bei etwa 100 Euro. pol