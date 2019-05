Zu früh abgebogen: 15 000 Euro Schaden

Am Donnerstagmorgen ist es auf der Staatsstraße 2243 bei Dormitz zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem beide Unfallbeteiligten leicht verletzt wurden. Ein 45-jähriger VW-Fahrer wollte aus Richtung Kleinsendelbach kommend nach links in Richtung Dormitz abbiegen und übersah hierbei eine 26-jährige Seat-Fahrerin, die von Dormitz in Richtung Neunkirchen am Brand unterwegs war. Bei dem Zusammenstoß entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von rund 15 000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten durch einen Abschleppdienst geborgen werden. pol