Zu flott mit dem Auto unterwegs

Im Rahmen einer Lasermessung wurde am Dienstagmorgen ein Pkw-Fahrer in der Kissinger Straße angehalten. Der 25-jährige Rumäne war anstatt der erlaubten 30 km/h mit 52 km/h unterwegs. Da der Mann in Deutschland keinen festen Wohnsitz hat, musste er eine Sicherheitsleistung in Höhe von 108,50 Euro leisten. pol