Zu Feier von Jom Kippur 5779

Z ehn Tage nach dem jüdischen Neujahrsfest Rosch Haschana feiern wir nun den höchsten Feiertag, den das Judentum kennt: Jom Kippur, den Versöhnungstag.

Es ist ein strenger Fasttag, 25 Stunden ohne zu essen oder zu trinken, und doch ist es ein froher Tag, ist es doch ein Tag der Aussöhnung mit dem Ewigen. Man nennt ihn auch den weißen Fasttag; weiß ist die Farbe des Synagogenschmucks an diesem Tag, weiß die Kleidung der Beter im Gottesdienst als Zeichen der Reinheit, der Festlichkeit, aber auch als Memento mori.

Denn weiß ist auch die Farbe von Trauer und Tod; und so kommen die Männer auch mit dem "Kittl" zum Gebet an Jom Kippur, dem traditionellen Totengewand, eingedenk der Worte im Talmud: "Rabbi Elieser sagte: ,Kehre um, einen einzigen Tag vor deinem Tod. Die Schüler fragten R. Elieser: Weiß denn der Mensch den Tag, an dem er sterben wird? Er antwortete ihnen: Darum kehre er heute um, denn vielleicht muss er morgen sterben; also wird er all seine Tage in Umkehr leben.'"

Der Ewige hat uns Menschen einen freien Willen gegeben, und damit können wir wählen zwischen Gut und Böse in unserem Verhalten. Nicht immer wählen wir jedoch den richtigen Weg. Wie oft unterlassen wir es, Gutes zu tun und Böses zu meiden; und nicht immer geschieht dies absichtlich. Manches war gut gemeint, anderes kam uns gar nicht zum Bewusstsein. Und so beten wir auch in den Gottesdiensten zum Versöhnungstag immer wieder das Vidui, das Sündenbekenntnis, das wissentliche und unwissentliche Verfehlungen einschließt. Wir nähern uns dem Ewigen mit der Bitte um Vergebung, in Umkehr zu Ihm, und Er wird uns wie ein liebender, verzeihender Vater aufnehmen. Zuvor aber erwartet Er, dass wir uns mit unseren Mitmenschen aussöhnen, und natürlich erwartet Er auch, dass wir es ernst meinen mit unserer Umkehr. Wenn jemand denkt: Ich werde sündigen und dann umkehren, wieder sündigen und dann umkehren, oder wenn er denkt: Ich will sündigen, der Versöhnungstag wird mir Sühne bringen, dann wird Jom Kippur ihm eben keine Sühne bringen.

Jom Kippur steht, nach den Tagen der Selbsterforschung und dem ernsthaften Fragen nach unserer Verantwortlichkeit für uns selbst und für unsere Mitmenschen, als Höhepunkt am Ende der zehn Jamim Nora'im, der ehrfurchtserfüllten Tage. Teschuva, Umkehr, bedeutet aber auch, dass unser guter Wille nicht auf diesen Tag beschränkt bleibt, sondern uns in das neue Jahr hineinbegleitet. In diesem Sinn wünsche ich uns allen ein Jahr des guten Miteinanders! Rabb. A. Yael Deusel Liberale Jüdische Gemeinde Mischkan ha-Tfila Bamberg