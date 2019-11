Zu eng: Laster bleibt an Hausecke hängen

Wieder einmal war die Engstelle am "Schwaneneck" in Bad Brückenau für einen Laster zu eng.

Wie erst am Donnerstag bekannt wurde, war am Montag dieser Woche in der Altstadt

ein 40-Tonner beim Passieren der Kurve am Schwaneneck einer Hausecke zu nahe gekommen und hatte dort Spuren hinterlassen. Der Schaden dürfte im niedrigen dreistelligen Bereich liegen, schätzt die Polizei in ihrem Bericht. Zeugen konnten ein ausländisches Kennzeichen vom Lkw ablesen, so dass Ermittlungsansätze bestehen. pol