Zu eng in die Kurve

Am Donnerstagvormittag kam es in der Ortsdurchfahrt von Memmelsdorf (Gemeinde Untermerzbach) zu einem Verkehrsunfall. Ein 60-Jähriger Pkw Fahrer hatte mit seinem Wagen eine Linkskurve geschnitten und streifte einen entgegenkommenden Pkw. Am Auto des 60- Jährigen brach die vordere Achse. An dem anderen Fahrzeug wurden die linke Stoßstange sowie die Felge demoliert. Der Sachschaden beläuft sich insgesamt auf circa 6000 Euro. Verletzt wurde bei der Kollision offenbar niemand.