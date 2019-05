Auf der Strecke Gleusdorf-Hemmendorf kam es am Sonntagmittag kurz vor Hemmendorf zu einem Kleinunfall. Im Begegnungsverkehr krachten die Außenspiegel eines Peugeot Boxer und eines Wohnmobils Ford Transit zusammen. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von jeweils rund 1000 Euro. Alle Insassen aus dem Landkreis Coburg blieben unverletzt.