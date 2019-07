Rotraud Krüger wird Interessierten am Sonntag, 7, Juli, die Tagfalter am Kautschenberg vorstellen. Zu dieser Wanderung lädt der Forchheimer Landesbund für Vogelschutz ein. Die vier Kilometer lange Exkursion startet um 9.30 Uhr am Ortseingang von Götzendorf. Bitte ein Fernglas mitbringen. red