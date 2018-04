Der Fränkische-Schweiz-Verein Eggolsheim lädt ein zu einer Wanderung zu den Sinterstufen der Lillachquelle. Herbert Wetzel (erreichbar unter der Telefonnummer 0179/2988033) führt am Sonntag, 22. April, eine leichte Rundwanderung von ungefähr acht Kilometern und zwei Stunden Dauer von Weißenohe über Dorfhaus zu den einmaligen Sinterstufen der Lillachquelle.

Die Schlusseinkehr ist gegen 15.30 Uhr geplant. Treffpunkt ist um 13 Uhr an der Jägersburg in Bammersdorf - Fahrtgemeinschaften können gebildet werden. red