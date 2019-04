Zu den Saalfelder Feengrotten

Der VdK-Ortsverband unternimmt am Samstag, 11. Mai, eine Frühlingsfahrt zum Muttertag für Mütter, Väter, Omas und Opas. Besucht werden die Feengrotten in Saalfeld. Diese sind nicht barrierefrei. Teilnehmer, die nicht an der Führung teilnehmen, besuchen stattdessen die Erlebnisausstellung Grottoneum. Vor der Führung um 15.30 Uhr ist eine Kaffeepause an den Feengrotten eingeplant. Gegen 17 Uhr erfolgt die Heimfahrt mit Abendeinkehr. Anmeldungen bei Vorsitzendem Dieter Werthmann unter Telefon 09574/653575. Alle Ortsteile werden angefahren. Der genaue Abfahrtszeitpunkt wird noch bekanntgegeben. Auch Nichtmitglieder können mitfahren. che