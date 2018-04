Zu den Künstlerinnen

Christine Linder ist in Bad

Reichenhall geboren, sie besuchte die Mal- und Zeichenklasse der Fachschule für Holzschnitzerei und Schreinerei in Berchtesgaden und war Meisterschülerin für Holzschnitt. Sie erhielt für ihre Arbeiten unter anderen den großen Kulturpreis Ostbayern und den 3. Preis im international ausgeschriebenen Wettbewerb "Ginkgo Biloba" in Karlsruhe.

Maria Rucker ist seit 1990 freischaffend in München und Carrara (Italien) tätig. Sie studierte an der Akademie der Bildenden Künste München in der Bildhauerklasse von Professor Leo Kornbrunst, wo sich auch Meisterschülerin war. Nach dem Staatsexamen bekam sie das DAAD Stipendium für Italien, weitere Preise und Stipendien führten sie mehrmals in die USA. mw