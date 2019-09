Mit dem Alpenverein kann man am Sonntag, 22. September, auf dem Rennsteig zur Plänckners-Aussicht am Südwesthang des Großen Beerbergs wandern. Weiter geht es über den Rosenkopf zur Schwarzen Pfütze und zur Neuen Gehlberger Hütte zur Mittagseinkehr. Treffpunkt zu dieser circa 15 Kilometer langen Wanderung ist um 8 Uhr am Parkplatz Mühlenstraße.Es wird um telefonische Anmeldung bis Freitag 20. September, bei Wanderführer Martin Renner unter der Rufnummer 09568/3001519 gebeten. red