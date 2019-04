Zu den Heilsteinen

Die Heilsteine bei Jesserndorf will der Heimatverein Pfarrweisach erkunden und lädt dazu zu einer kostenfreien Wanderung am Freitag, 26. April, ein. Treffpunkt und Abfahrt ist um 15 Uhr am Festplatz in Pfarrweisach - es werden Fahrgemeinschaften gebildet. Vom Parkplatz der Waldlage Steinert in Jesserndorf geht es auf einem drei Kilometer langen Rundweg durch den Wald. Beate Wiederroth wird die Bedeutung der Heilsteine oder Heilfelsen erläutern. Danach ist eine Einkehr "bei der Klara" in Jesserndorf geplant. Eine Anmeldung ist erforderlich, telefonisch unter 09535/1243 oder per E-Mail an hermann.weidner@web.de. alc