Zu den Festspielen nach Erfurt

Die Volkshochschule bietet eine Busfahrt an zu den Domstufen-Festspielen nach Erfurt. Der Termin ist am Dienstag, 13. August. Es gibt die Uraufführung des Musicals "Der Name der Rose" nach dem Roman von Umberto Eco. Die im 14. Jahrhundert angesiedelte Handlung erzählt von einem Mönch, der in eine abgelegene Abtei gelangt, wo sich rätselhafte Todesfälle ereignen. Es sind noch einige Plätze frei. Nähere Auskünfte erteilt Sigrid Radunz-Fichtner, Telefon 09571/88835, oder E-Mail sr-reisen@web.de. red