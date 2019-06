Bad Staffelstein 11.06.2019

Führung

Zu den Bienen

Die Umweltstation Weismain bietet eine Führung am Schaubienenstand mit Blick ins Bienenvolk und Honigverkostung an. Treffpunkt ist am Mittwoch, 19. Juni, um 14 Uhr am Bienenstand in Banz, oberhalb des...