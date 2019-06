Zu Burgen und Ruinen

Der Deutsche Alpenverein lädt zu einer Burgenwanderung in den Haßbergen ein. Start- und Endpunkt der Wanderung am Sonntag, 30. Juni, ist die Ruine Rotenhan und führt über Schloss Eyrichshof zur Ruine Raueneck nach Ebern, der Perle des Baunachtals mit seiner gut erhaltenen Altstadt. Einkehr ist im Gasthof "Post" in Ebern. Die Strecke ist circa 19 Kilometer lang. Treffpunkt und Abfahrt mit Pkw in Bamberg ist um 8 Uhr am Stadionplatz. Die Leitung übernimmt Sigfried Hornung, bei ihm gibt es nähere Infos unter Telefon 09503/7420, Mobil 0175/1602302, E-Mail: sigfried.hornung@t-online.de. red