Zu Boden gebracht und vollgeschüttet

Während der After-Zug-Party auf dem Festplatz in Thulba kam es am Samstag zu einem hässlichen Zwischenfall unter jungen Damen. Eine 19-Jährige wurde von drei weiteren Frauen im Alter zwischen 16 und 17 Jahre zu Boden gebracht. Im Anschluss daran schüttete die 16-Jährige ihr Getränk über die am Boden liegende junge Frau, heißt es im Bericht der Polizeiinspektion Hammelburg. pol