Zu blau für Erklärungen

Zu einer Auseinandersetzung kam es am Samstag, gegen 4.30 Uhr, in einem Lokal in der Coburger Straße. Ein junger Marktgraitzer und ein 34-Jähriger aus Leipzig gerieten in Streit. Worum es eigentlich ging, konnte aufgrund der Alkoholisierung aller Beteiligten von den hinzugerufenen Polizeibeamten nicht in Erfahrung gebracht werden. Fest steht nur, dass es offenbar zu einer Rangelei unter den beiden kam und der Jüngere den 34-Jährigen mit der Faust ins Gesicht schlug. Das "Veilchen" am Auge des Leipzigers erforderte ärztliche Begutachtung, weshalb er vom Rettungsdienst ins Klinikum gebracht wurde. Seinen Kontrahenten erwartet nun eine Anzeige wegen Körperverletzung. pol