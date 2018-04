Zu Besuch in der Bücherei

Viermal wanderten die sieben Vorschulkinder des Ramsthaler Kindergartens in die Bücherei, um Bib-Fit zu werden. Das Bibfit-Programm ist konzipiert worden vom Borromäusverein, einem Netzwerk für Büchereiarbeit der Katholischen Kirche und ist für unterschiedliche Altersstufen durchführbar. Christine Neder absolvierte auch heuer wieder die Bibliotheksführerscheinprüfung für die Kinder. Nach erfolgreicher Prüfung hielten diese stolz ihre Urkunde in die Kamera. Damit hatten sie nicht nur erste Blicke in die Vielfalt der Bücherwelt geworfen, sondern auch auf die Ausleihsystematik und auf die Sortierung in den Regalen. Wo finde ich ein Buch über die Haut von Tieren? Oder wo kann ich sehen, wie ein Bagger funktioniert? Und wo kann ich diese wunderbaren Klappbilderbücher finden, die beim Öffnen eine ganze Papierwelt ausklappen? Mit viel Spaß war das Ganze auch verbunden, denn die Kinder sangen ihr Büchereilied schon im Vorraum, malten die Villa Kunterbunt und hörten begeistert der Geschichte vom "Der Ritter, der nicht kämpfen wollte" zu. red