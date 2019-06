Zu Besuch bei Freunden in Frankreich

Seit 34 Jahren gelebte Freundschaft im Zeichen Europas: Wie alle zwei Jahre an Christi Himmelfahrt reisten wieder 17 Personen aus Oberreichenbach voll Vorfreude nach Saint Robert, ihrer rund 1200 Kilometer entfernten Partnergemeinde in der Region Nouvelle-Aquitaine.

Der warmherzige Empfang auf dem liebevoll mit Erinnerungsfotos früherer Begegnungen dekorierten Dorfbrunnen der kleinen mittelalterlichen Gemeinde 80 Kilometer südlich von Limoges ließ die Anstrengungen der langen Anreise schnell vergessen. Beim offiziellen Empfang bei Bürgermeister Michel Lesecq und seinem Stellvertreter Bernard Pierrefite betonten die Vorsitzenden der beiden Partnerschaften, Annie Gauthier und Veronika Walther, dass eine so lange Freundschaft wie die zwischen ihren beiden Dörfern Oberreichenbach und Saint Robert nicht selbstverständlich sei und nicht von alleine bestehe.

Es sei wie eine Ehe oder eine Beziehung zwischen zwei Menschen. Die Beziehung müsse von beiden Seiten gepflegt werden, aber es lohne sich. Gerade vor dem Hintergrund der aktuellen politischen Lage in Europa, die gekennzeichnet sei von Alleingängen und Abspaltungstendenzen, seien die tiefe Verbundenheit und das große Vertrauen, das zwischen den beiden Partnergemeinden gewachsen ist, ein Symbol der Hoffnung.

Am Freitag ging es gemeinsam mit dem Bus nach Brantôme, das "Venedig des Périgord". Hier nahmen alle an einer Bootsfahrt auf dem fischreichen Flüsschen Dronne teil, das die kleine Stadt umrundet. Kulturell besonders interessant ist die außerhalb der Stadt malerisch am gegenüberliegenden Ufer gelegene, am Ende des 8. Jahrhunderts gegründete Benediktinerabtei Brantôme. Diese besteht aus einer Kirche, einer Klostergalerie, einem romanischen Glockenturm aus dem elften Jahrhundert sowie einem Klostergebäude, in dem sich ein Museum und Ausstellungsräume befinden.

Nach einem Spaziergang entlang des Ufers, an dem ein großer Markt stattfand, ging es mit dem Bus weiter zum Schloss Bourdeilles mit Renaissance-Garten. Auf einer felsigen Terrasse befinden sich zwei außergewöhnliche Gebäude aus verschiedenen Epochen: eine mittelalterliche Burg aus dem 13. Jahrhundert mit einem beeindruckenden Bergfried und ein elegantes Renaissancepalais, das eine der reichhaltigsten Mobiliarsammlungen in Aquitanien beherbergt.

Nach der Rückkehr von diesem eindrucksvollen Ausflug erwartete Gäste und Gastgeber im André Rousseau Saal ein weiterer Höhepunkt: ein Konzert des "Ensemble Vocal du Pays de Pompadour" mit der temperamentvollen Dirigentin Anne Rouleau in der mit einer fantastischen Akustik gesegneten romanischen Kirche von Saint Robert.

Beim abschließenden Freundschaftsabend am Samstag ging es froh und ausgelassen zu. Es wurden nicht nur das gute Essen, der französische Wein und das aus Oberreichenbach mitgebrachte Bier genossen, sondern auch viel gelacht und ausgiebig getanzt. Das Partnerschaftskomitee von Saint Robert hatte dazu Musiker organisiert. Der Abschied der Gäste kurz nach Mitternacht war ein sehr bewegender Moment. Schon jetzt freuen sich die Partnergemeinden auf das Wiedersehen im nächsten Jahr zum 35. Jubiläum der Partnerschaft in Oberreichenbach. red