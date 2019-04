Der Musikverein Mühlendorf ist dieses Jahr "Zu Besuch bei der Queen". Unter der Leitung von Johannes Luft und Verena Scheer präsentiert das Orchester am 27. April, 19 Uhr, in der Aurachtalhalle die musikalischen Aushängeschilder Großbritanniens. Karten gibt es bei der Raiffeisenbank in Stegaurach und bei Heikes Haarsalon in Mühlendorf oder an der Abendkasse. red