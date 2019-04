Der Musikverein Mühlendorf ist dieses Jahr "Zu Besuch bei der Queen". Unter der Leitung von Johannes Luft und Verena Scheer präsentiert das Orchester die musikalischen Aushängeschilder Großbritanniens und bringt unter anderem die größten Hits von Elton John, Queen und natürlich den Beatles zu Gehör. Stattfinden wird das Konzert am Samstag, 27. April, in der Aurachtalhalle in Stegaurach. Einlass ist um 18 Uhr und Konzertbeginn um 19 Uhr. Karten gibt es bei der Raiffeisenbank in Stegaurach und bei Heikes Haarsalon in Mühlendorf oder an der Abendkasse. red