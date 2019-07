Zu Besuch bei den Weiderindern auf der Nurner Höhe ist man am Mittwoch, 10. Juli. Josef Hader und seine Familie betreiben in 650 Metern Höhe Mutterkuhhaltung. Nach einer anspruchsvollen Wanderung wartet Josef Hader mit Burgern und Getränken auf. Anschließend zeigt er seinen Betrieb und erklärt, was diesen so besonders macht. Treffpunkt für geübte Wanderer ist um 13.30 Uhr am Tourismushaus. Wer den Betrieb ohne Wanderung besichtigen möchte, kann sich direkt dort einfinden. Die Aktion dauert etwa viereinhalb Stunden. Anmeldung im Tourismushaus Oberes Rodachtal unter Rufnummer 09262/1538 oder 0175/3789750 ist erbeten. red