Zu Besuch bei den Weiderindern

Das Tourismushaus Oberes Rodachtal bietet am Samstag, 29. Juni, eine Betriebsführung an. Auf den Nurner Höhenzügen betreiben Josef Hader und seine Familie in 650 Metern Höhe Mutterkuhhaltung. Der Einstieg in die Weidehaltung begann vor etlichen Jahren mit schottischen Hochlandrindern, führte über Fränkisches Gelbvieh und Angus letzten Endes zum japanischen Wagyu-Rind.

Nach einer anspruchsvollen Wanderung erwartet Josef Hader die Teilnehmer mit Burger und Getränken. Anschließend zeigt er seinen Betrieb und erklärt, was ihn so besonders macht.

Treffpunkt am Tourismushaus

Treffpunkt für geübte Wanderer ist um 13.30 Uhr am Tourismushaus. Wer den Betrieb ohne Wanderung besichtigen möchte, kann sich direkt dort treffen. Die Aktion wird etwa viereinhalb Stunden dauern. Teilnahme ist nur mit Anmeldung unter Telefonnummer 09262/1538 oder 0175/3789750 möglich. red