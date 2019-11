Zu Besuch bei Britta Dassler in Berlin

Auf Einladung der Herzogenauracher FDP-Bundestagsabgeordneten Britta Dassler reisten 45 politisch interessierte Bürger aus ihrem Wahlkreis vor kurzem nach Berlin. Darunter waren Vertreter einer studentischen Unternehmensberatung Junior Consulting Team (JCT) und des Deutschen Alpenvereins (DAV). Neben dem Besuch des Bundeskanzleramts und des Reichstags mit Kuppelbesuch standen viele weitere Punkte auf dem Programm. So gewährten das Bundesministerium für Gesundheit und das Bundespresseamt einen Einblick in den Berliner Politikbetrieb. Eine Stadtrundfahrt und eine Führung in der Gedenkstätte Berlin-Hohenschönhausen rundeten das kulturelle Angebot ab. Ein freier Nachmittag und Abend ermöglichte es den Besuchern zudem, Berlin auf eigene Faust zu erkunden. An einer Berlinfahrt interessierte Bürger können sich an das Wahlkreisbüro von Britta Dassler (britta.dassler.wk@bundestag.de) wenden. Foto: Atelier Schneider