Staatsbad Brückenau 24.06.2019

Zu Besuch bei Biber & Co.

"Zu Be such bei Biber & Co." heißt es am Dienstag, 9. Juli, bei einer geführten Kurzwanderung in die Wildnis des Sinntals. Treffpunkt für die Teilnehmer ist um 15 Uhr am Parkplatz am Kursaalgebäude. s...