Der Stadtrat behandelt in seiner Sitzung am morgigen Dienstag um 18 Uhr im Rathaus die Sanierung der Zentscheune zur Unterbringung der Hölzernen Männer. Weitere Themen: die Zustandsbewertung des Kanalnetzes mit Sanierungskonzept sowie der "DIY-Markt" am 22. September. red