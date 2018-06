Zu agrotouristischen Kostbarkeiten

red



"Agrotourismus will die Vielfalt der bäuerlichen und ländlichen Urlaubsangebote zusammenbringen und einen lebensechten Zugang zur lokalen Kultur und den landschaftlichen Besonderheiten einer Region bieten." Mit diesem Anspruch hat Klaus Schaumberg - Projektleiter für Agrotourismus am Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Kulmbach - agrotouristische Kostbarkeiten mit weiteren Sehenswürdigkeiten kombiniert und zu thematischen Tagesfahrten für Kleingruppen bis zu 20 Teilnehmer durch den Frankenwald konzeptioniert. In "Zeit für Land und Leute" stellen Praktiker und Genusshandwerker vor Ort landwirtschaftliche, kulinarische, naturräumliche aber auch kulturhistorische Highlights vor. Die nächste Tour "Grün mit Geschmack" führt am Mittwoch, 27. Juni, in den Oberen Frankenwald nach Teuschnitz und Tettau: Arnika-Akademie mit Café, Kräutergarten und Naturmanufaktur, Wiesenbaden in der Teuschnitzaue sowie Grünes Band, Hochlandrinder und Tropenhaus stehen mit auf dem Programm. Die Tour beginnt in Kronach am Kaulanger um 8.30 Uhr und endet um 18 Uhr. Anmeldung bei Agrotourismus Frankenwald am AELF Kulmbach, Klaus Schaumberg Tel. 09261/6044-600 oder klaus.schaumberg@aelf-ku.bayern.de.