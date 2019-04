Zonta-Club will Frauen vernetzen

"Zonta führt zusammen", so lautet das Motto der ersten Frauen-Netzwerk-Börse des Zonta-Clubs Herzogenaurach, die am Samstag, 18. Mai, von 10 bis 14 Uhr im Pfarrzentrum St. Magdalena stattfindet. Es präsentieren sich etwa 20 ortsansässige Vereine und Organisationen, die ein Programm für Frauen anbieten, teilt der Service-Club mit.

Die Aussteller sind Organisationen, die ehrenamtlich in verschiedenen Lebenslagen unterstützen, soziale Kontakte ermöglichen, interkulturelle Themen aufgreifen und teilen, Kreativität und Literarisches in den Mittelpunkt stellen, Bewegung, Gesundheit und Sport propagieren.

Zonta will den Besuchern die Möglichkeit bieten, zu erfahren, was es in Herzogenaurach alles gibt, sich selbst einzubringen - auf Dauer oder auch nur für bestimmte Projekte, Wünsche auszusprechen, was es in Herzogenaurach noch geben sollte, zu sehen, wer hinter welchen Themen/Organisationen steht, und neue Kontakte zu knüpfen. Der Eintritt ist frei. Kaffee und Kuchen werden gegen eine kleine Spende angeboten. red