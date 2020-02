Zollamt besteht seit 15 Jahren

Am 1. Februar 2005 eröffnete das Zollamt Erlangen seinen neuen Dienstsitz in Tennenlohe und feiert so in diesen Tagen sein 15-jähriges Bestehen. Mit der Zusammenlegung der Zollämter Erlangen, Fürth und Neustadt/Aisch im Gewerbepark Tennenlohe entstand an zentralem Ort eine Dienststelle. Der Bezirk des Zollamts umfasst die Städte Fürth und Erlangen, die Landkreise Fürth, Erlangen-Höchstadt, Neustadt/Aisch-Bad Windsheim und eine Reihe von Gemeinden des Landkreises Forchheim. red