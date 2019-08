In der kommenden Woche gibt es gleich zwei Kostümführungen. Am Montag, 5. August, lädt der Nachtwächter Stephan Leis um 22 Uhr zu einem nächtlichen Streifzug ein. Am nächsten Tag, Dienstag, 6. August, lädt die Kammerzofe Matilde der Herzogin Marie um 11 Uhr zu einem Rundgang ein. Tickets gibt es am Treffpunkt Hofapotheke. red