ZMI wächst weiter und verstärkt das Management

ZMI konnte das Geschäftsjahr 2019 mit einem neuen Rekordergebnis abschließen. Der Umsatz des Spezialisten für HR-Software wurde im Vergleich zum Vorjahr um rund 17 Prozent gesteigert, teilt das Unternehmen mit.

Das beste Ergebnis in der Unternehmensgeschichte, so ZMI, basiert sowohl auf einem Wachstum in den Kernsegmenten Software und Services als auch im Bereich Hardware. Dabei konnte ZMI über sämtliche Lösungsbereiche - Zeiterfassung, Zutrittskontrolle sowie Personal- und Ressourcenplanung - hinweg wachsen. Eine außerordentliche Entwicklung konnte insbesondere im Bereich mobiler HR-Lösungen verzeichnet werden, heißt es weiter.

Weiterer Gesellschafter

Außerdem erweitert die ZMI GmbH ihr Management-Team um Jonathan Martin, der ab 15. Mai als geschäftsführender Gesellschafter mit dem Schwerpunkt Marketing die beiden geschäftsführender Gesellschafter Steffen Berger und Daniel Vogler verstärkt. "Wir sehen trotz der krisenbedingt herausfordernden wirtschaftlichen Gesamtlage auch für das laufende Geschäftsjahr 2020 gute Wachstumschancen für unser Unternehmen. Insgesamt wird die Nachfrage an dezentralen Lösungen für das mobile Arbeiten und die Abbildung von Home Office Regelungen weiter zunehmen. Daneben ist das Thema Digitalisierung auf der Agenda der Kunden angekommen", so die Geschäftsführung.

Nach eigenen Angaben hat sich ZMI zu einem führenden Lösungsanbieter für die Bereiche Personal, Organisation und Sicherheit entwickelt. Das Portfolio umfasst branchenneutral einsetzbare Software, Hardware-Terminals und Mobile Apps für Personalzeiterfassung, Digitale Personalakte, Zutrittskontrolle, Workflowmanagement, Auftrags- und Projektzeiterfassung, Personaleinsatzplanung sowie Warenwirtschaft und Kundenmanagement (CRM). Das Unternehmen wurde 1996 gegründet und hat über 40 Mitarbeiter. ZMI betreut über 1400 Kunden in der DACH-Region aus allen Branchen und Unternehmensgrößen von drei bis mehr als 13 000 Mitarbeiter. Zur ZMI GmbH gehören neben dem Unternehmenssitz in Elfershausen Niederlassungen in Bochum, Hamburg, Nürnberg, München, Stuttgart und Wien. red