Zithervirtuose im Historischen Museum

Balladen der Pop- und Rock-Musik - gespielt auf einer Zither - kann man am Sonntag, 20. Oktober, um 11 Uhr live im Historischen Museum Bamberg erleben. Im Rahmen der Ausstellung "Der gute Stern oder Wie Herzog Max in Bamberg die Zither entdeckte" stellt der moderne Zithervirtuose Steffen Hempel aus Thüringen seine Künste unter Beweis. Der ultimativ letzte Konzerttermin im Rahmen dieser Ausstellung ist mit einem Workshop bzw. Schnupperkurs verbunden: Ruth Vogelbacher unterstützt Interessierte am Samstag, 26. Oktober, ab 13 Uhr bei ihren Versuchen an der Zither und gibt anschließend ein Konzert. Anmeldung erforderlich unter museum@stadt.bamberg.de. red