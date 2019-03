Küps vor 19 Stunden

Konzert

Zithern erklingen

Am Sonntag, 31. März, findet um 14.30 Uhr in der Kirche "St. Elisabeth" in Küps ein Konzert mit der Akkordzither-Gruppe "Fingerspringer" statt. Die Moderation hat Petra Kestel. Der Eintritt ist frei. ...