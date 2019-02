Zitat war falsch zugeordnet

Bei der Hauptversammlung des TSV Unterlauter ging der Vorsitz von Matthias Scholz an Ralf Jurk (CT vom 18. Februar). Der scheidende Vorsitzende Matthias Scholz gab dabei ein Statement mit klaren Worten ab. Er sagte unter anderem: "Den Mitgliedern muss gezeigt werden, was Verein an sich bedeutet." Wir haben das Zitat fälschlicherweise Ulrich Scholz in den Mund gelegt. Auch die Überschrift des Artikels ist dementsprechend falsch. Wir bitten, diese Verwechslung zu entschuldigen. red